Міністри оборони країн G7 підтримали шлях України до НАТО

У декларації йдеться, що підтримка України триватиме і надалі.

Міністри оборони країн Великої семи (G7) у суботу, 19 жовтня, підтримали "незворотний" шлях України до членства в НАТО.

Про це йдеться у спільній декларації глав оборонних відомств країн G7, пише Reuters.

Зокрема, міністри наголосили на важливості створення української армії, взаємосумісної з країнами-членами НАТО.

У документі підтвердили, що і надалі планують надавати допомогу Україні, зокрема військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми підтримуємо Україну щодо незворотності її шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - йдеться у декларації.

Міністри оборони країн G7 також вкотре засудили агресію РФ, яка "запровадила позицію конфронтації та дестабілізації в глобальному масштабі, також вдаючись до гібридної війни та безвідповідального використання ядерної риторики":

"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України стільки, скільки буде потрібно", - вказано в повідомленні.

Додамо, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина завила, що членство України в НАТО можливе вже після завершення війни.

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