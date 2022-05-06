Міністри закордонних справ країн Балтії приїхали до Києва: яка мета візиту

Міністри закордонних справ країн Балтії приїхали до Києва: яка мета візиту

Дипломати з країн Балтії прибули до столиці України аби обговорити декілька питань.

Сьогодні, 6 травня, міністри закордонних справ Естонії, Литви та Латвії перебувають з робочою поїздкою в Києві, де обговорять з українською стороною зокрема питання надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомив глави МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в Twitter.

"Відвідуємо Київ з латвійським і естонським колегами. Цього разу ми також говоримо про відновлення, реставрацію та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - написав дипломат.

Нагадаємо, 3 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що до кінця поточного тижня Україна завершить другу частину опитувальника ЄС щодо відповідності українського законодавства праву ЄС у всіх сферах.

Як повідомляв ТСН.ua, до України планує приїхати очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, утім коли відбудеться цей візит, наразі невідомо.

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