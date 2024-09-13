Міністри закордонних справ Литви й Польщі завітали до Києва

Габріелюс Ландсбергіс і Радослав Сікорський зробили відповідні дописи у соцмережі Х.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебувають з візитами в Україні.
"Я повернувся до Києва, тому що для цього й потрібні друзі", – написав Ландсбергіс у соцмережі Х.
Зі свого боку Сікорський також зробив у соцмережі Х допис про те, що він уже в Києві.
I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 13, 2024
Już na miejscu. pic.twitter.com/8iWeLuTlLm— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) September 12, 2024
Раніше мер Львова Андрій Садовий у четвер увечері написав у телеграм-каналі, що міністр закордонних справ Польщі перебуває у Львові.
"До цього місця у Львові мають приїхати всі, хто сумнівається, що Україна терміново потребує протиповітряної оборони й що українці мають право знищувати аеродроми, з яких агресор запускає ракети по цивільних об'єктах", – навів слова Сікорського мер Львова.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Під час цієї зустрічі український лідер має намір презентувати так званий "план перемоги".
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