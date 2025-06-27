Міністру Олексію Чернишову призначено запобіжний захід

Міністр національної єдності Олексій Чернишов

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Вищий антикорупційний суд призначив понад 120 мільйонів гривень застави віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це стало відомо із трансляції судового засідання на YouTube-каналі ВАКС.

Суддя Віталій Крикливий також зобовʼязав міністра Чернишова носити електронний браслет, але не став відстороняти його від посад, як того просила прокуратура.

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Чернишов зобов’язаний внести заставу упродовж п’яти днів. Якщо він не виконає зобов’язання і порушить умови запобіжного заходу, прокурор може вимагати змінити запобіжний захід на більш суворий.

Національне антикорупційне бюро підозрює чиновника у перевищенні службових повноважень та отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Чернишову загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

У чому звинувачують Чернишова

Олексій Чернишов став підозрюваним у справі про корупцію у будівельній сфері.

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За версією слідства, влітку 2022 року Чернишов, який тоді був міністром розвитку громад та територій, посприяв забудовникові в отриманні земельної ділянки та будівлі у Києві в рамках інвестиційних договорів за заниженою вартістю.

Слідство стверджує, що через це держава недоотримала понад 1 мільярд гривень.

Натомість Чернишов отримав від забудовника знижку на придбання квартир у майбутній новобудові, яку слідство оцінило у 14,5 мільйона гривень. Однак ВАКС арештував землю, на якій мали побудувати будинок.

Адвокати Чернишова наполягають, що міністр діяв у межах своїх повноважень і не мав вигоди від інвестиційного договору. Вони просили суд визнати підозру необґрунтованою та відмовити в обранні їх клієнту запобіжного заходу.

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Олексій Чернишов на судовому засіданні заявив, що він не винуватий, адже не завдав збитків державі.

Нагадаємо, 22 червня міністр Олексій Чернишов повернувся із закордонного відрядження до України на тлі чуток про його втечу від кримінального переслідування.