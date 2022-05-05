Міністерка економіки розповіла, скільки в Україні залишилося палива та чому виник дефіцит

Міністерка економіки розповіла, скільки в Україні залишилося палива та чому виник дефіцит

В Україні наразі спостерігається тимчасовий дефіцит палива.

Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що в країні виник дефіцит через те, що російські окупанти знищили потужності Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Про це вона сказала на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

За її словами, вв операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального. Утім, уряд активно працює над тим, аби усунити дефіцит.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит", – сказала Свириденко.

Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Нагадаємо, дізнатися, на яких заправках Києва є бензин, тепер можна на онлайн-мапі. Відтепер перед тим, як їхати на заправку, можна відшукати її на спеціальній мапі та перевірити, чи є там бензин і скільки палива можна отримати на один автомобіль.

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