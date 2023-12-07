Як російський серіал зомбує українську молодь – Мінкульт б'є на сполох

Саундтрек до серіалу "Слово пацана" навіть зайняв першу позицію в рейтингу "Топ-100 в Україні" на платформі для прослуховування музики Apple Music. Українські культурні діячі та військові попереджають про небезпеку.

Мінкульт випустив заяву щодо недопустимості поширення нового скандального російського серіалу серед української молоді.

"В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим", – йдеться в повідомленні.

В Мінкульті наголосили, що російський контент не транслюється на офіційних українських платформах. Знайти його можна лише на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора як ті, що не можуть транслюватися в Україні", – нагадали у міністерстві.

Мінкульт наголошує, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українських підлітків. Також у відомтсві засудили українських блогерів, які продовжують промоцію ворожого контенту і підігрують окупантам.

Про який серіал йдеться і що з ним не так

І хоча Мінкульт не називає назву, з контексту зрозуміло, що йдеться про новий російський серіал "Слово пацана", який критикують навіть у самій РФ.

Це історія про молодіжні кримінальні угруповання Казані наприкінці 1980-х років. Серіал "романтизує" насильство і злочини. Його знімали коштом російського бюджету. Звісно, Кремль абикому і аби на що гроші не дає.

Журналістка "Главком" Марина Данилюк-Ярмолаєва наголошує, що за допомогою цього кіно РФ "передає у спадок свою людоїдську ідеологію для тих, хто народився на початку десятих". За її словами, російська пропаганда втовкмачує дітям, що "крутіше" стати бандитом, ніж удобре навчатися, займатися спортом або мистецтвом. На думку журналістки, один із героїв дуже нагадує юного Путіна. А "найкрутіший" персонаж – ветеран війни в Афганістані, тобто пряма аналогія з так званою "СВО".

Сходознавець і викладач Роман Назаренко у статті в "Українському тижні" пише, що головна стратегічна ідея серіалу – це промивання мізків росіян.

"Їм не потрібна критична й сучасна молодь, яка ставить незручні питання, прагне інновацій і багато думає про майбутнє. Насправді Росії потрібна агресивна вулиця, понятійна, кримінальна й зламана молодь, яку легше можна збити зі шляху й узяти на гачок або ж відправити на фронт", – зазначає Назаренко.

І росіяни вже пожинають перші "плоди" серіалу. Днями в російському Іркутську підлітки, надихнувшись серіалом "Слово пацана", вбили на зупинці школяра, бо він був "не з їхнього району".

В чому небезпека для українців

Головна аудиторія серіалу – молодь. Українські культурні діячі б'ють на сполох, що наші діти "підсіли" на цей серіал, який затягує молодь в антикультурний простір РФ.

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Саундтрек до серіалу Пияла російського гурту Аігел зайняв першу позицію в рейтингу "Топ-100 в Україні" на платформі для прослуховування музики Apple Music.

Крім того, в українського сегменті соцмереж, особливо ТікТок активно постять відео-Reels з уривками серіалу.

Відомий український режисер Любомир Левицький в коментарі "УНІАН" наголосив, що перед окупацією спочатку йде культурна окупація.

"І тоді виникає питання: скажіть мені, будь ласка, яка логіка в тому, що гинуть наші хлопці, наші друзі, – заради чого? Заради того, щоб знову відчувати ці відчуття від російських фільмів? Тоді в цьому немає сенсу. Це велика трагедія для мене особисто", – сказав Любомир.

Командир 2 батальйону 3 Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук також розкритикував російський серіал “Слово пацана".

“Кінець вісімдесятих, розруха, розгул злочинності серед малолітньої шпани, сотні тисяч загиблих і покалічених внаслідок імперіалістичного вторгнення в Афганістан, загальна депресія. Але навіть з цього л*йна росіяни зліпили чергове пропагандистське лайно під назвою “Слово пацана”. “Бригада” і “Бумер” відпочивають. Основний акцент – на школярів і романтизацію серед них пацанської тєми”, – йдеться у дописі.

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