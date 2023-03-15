Мінкульт підготував зміни до порядку виїзду артистів та журналістів за кордон: які умови

Підготовлено зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де є "два чи три ключових моменти".

Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців, журналістів. Вони повинні будуть надавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також контракти, де вказано мету поїздки.

Про це сказав голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, якщо йдеться про просування української культури чи збір коштів, то особи повинні надавати звіт й про виконану роботу. Звіт потрібен і якщо це, умовно кажучи, дипломатичні візити.

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"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти. По-перше: всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік і, я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають. Це промоція української культури, чи це збір коштів. Вони мають надавати звіти, про те, що вони зробили", — повідомив міністр.

Ткаченко додав, що звіт також має бути надано, якщо йдеться про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати понад 60 днів.

"Давайте для початку розберемося з тим, щоб в законний спосіб люди, які представляють Україну, могли здійснювати промоуцію і в подальшому, щоб усі ці коміки, стендапери, які паплюжать, в принципі, процес промоуції української культури, не стали на заваді, зокрема, групі TVORCHI виступати на Євробаченні", - наголосив Ткаченко.

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