Мінкульт припиняє видавання листів сприяння для артистів: в ДПСУ розповіли деталі

Наразі Мінкульт прагне унормувати правила перетину кордону.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово припиняє видавання листів сприяння артистам, які виїжджають за кордон.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Демченко пояснив, що Мінкульт прагне унормувати правила перетину кордону, тож поки що представники медіа та культури зможуть виїжджати лише на загальних підставах – за наявності відповідних документів.
Профільне міністерство наразі розробляє пропозиції для внесення змін до постанови Кабміну №57 щодо перетину кордону громадянами України.
"Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією для того, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону. .. Але треба чітко розуміти, що й зараз є представники медійної сфери чи культури, які, до прикладу, заброньовані", — зазначив речник ДПСУ.
Він повідомив, що медійники та культурні діячі, які мають бронювання, а також представники інших сфер, можуть перетинати кордон, за наявності службове відрядження, військово-обліковий документ або бронювання.
"Якщо документи в порядку, звісно, такі особи будуть пропущені на виїзд з України. Якщо представники цих сфер підпадають під іншу умову пропуску – хтось багатодітний, або виключений з військового обліку, це також надає право на перетин кордону", — додав Демченко.
Нагадаємо, в Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів.
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