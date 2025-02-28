Мінкульт припиняє видавання листів сприяння для артистів: в ДПСУ розповіли деталі

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово припиняє видавання листів сприяння артистам, які виїжджають за кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко пояснив, що Мінкульт прагне унормувати правила перетину кордону, тож поки що представники медіа та культури зможуть виїжджати лише на загальних підставах – за наявності відповідних документів.

Профільне міністерство наразі розробляє пропозиції для внесення змін до постанови Кабміну №57 щодо перетину кордону громадянами України.

"Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією для того, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону. .. Але треба чітко розуміти, що й зараз є представники медійної сфери чи культури, які, до прикладу, заброньовані", — зазначив речник ДПСУ.

Він повідомив, що медійники та культурні діячі, які мають бронювання, а також представники інших сфер, можуть перетинати кордон, за наявності службове відрядження, військово-обліковий документ або бронювання.

"Якщо документи в порядку, звісно, такі особи будуть пропущені на виїзд з України. Якщо представники цих сфер підпадають під іншу умову пропуску – хтось багатодітний, або виключений з військового обліку, це також надає право на перетин кордону", — додав Демченко.

Нагадаємо, в Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів.

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