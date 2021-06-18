Мінкульт вніс до "чорного списку" лідера російського гурту "Земляни" 

Він потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці.
Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, що загрожуть нацбезпеці України, російського рок-музиканта та лідера гурту "Земляни" Сергія Скачкова.
Про це йдеться в наказі Мінкульту.
"Оновити перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, доповнивши його особою Скачков Сергій Ростиславович", - йдеться у тексті документа, підписаному керівником міністерства Олександром Ткаченком.
Рішення було ухвалена на підставі звернення СБУ 2 червня. Що стало причиною потрапляння музиканта до "чорного списку" не вказується. Утім, відомо, що "Земляни" у 2014 році виступали в Криму під час так званого референдуму, а два роки потому давали концерти на окупованій територій Донбасу.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів планує затвердити застосування економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв. Зокрема, у списку Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Євгеній Пронін, Олексій Чадов.