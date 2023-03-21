Мінкульт встановив низку порушень з боку УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври: що відомо

Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору оренди, укладеного між УПЦ (МП) та заповідником "Києво-Печерська лавра", які є підставами до його розірвання.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

“Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української православної церкви. Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, – заявили у МКІП.

Серед виявлених порушень – самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.

"Це порушення вимог частини 14 статті 5, статті 141, пункту 1 статті 24, пунктів 2, 3 статті 25, статті 26, статті 32, пункту 4 статті 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини", частини четвертої статті 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статті 5 Закону України "Про основи містобудування", статті 28 Закону України "Про архітектурну діяльність", а також пунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Охоронних договорів", – наголосили у відомстві.

Крім того, було зафіксовано нецільове використання об’єкта державної власності, зокрема підвалу 1914 року. Також ідеться про неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення – книжкового складу, корпусу 113.

У міністерстві наголошують на порушенні умов підпункту 4 пункту 3.2 договору від 19.07.2013 № 2 щодо зобов’язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам (натомість передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб).

У МКІП нагадують, що на території Києво-Печерської лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічому монастирю) Української православної церкви.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

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