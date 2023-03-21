Мінкульт встановив низку порушень з боку УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври: що відомо

Серед виявлених порушень – самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.
Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору оренди, укладеного між УПЦ (МП) та заповідником "Києво-Печерська лавра", які є підставами до його розірвання.
Про це повідомляє пресслужба МКІП.
“Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української православної церкви. Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, – заявили у МКІП.
Серед виявлених порушень – самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.
"Це порушення вимог частини 14 статті 5, статті 141, пункту 1 статті 24, пунктів 2, 3 статті 25, статті 26, статті 32, пункту 4 статті 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини", частини четвертої статті 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статті 5 Закону України "Про основи містобудування", статті 28 Закону України "Про архітектурну діяльність", а також пунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Охоронних договорів", – наголосили у відомстві.
Крім того, було зафіксовано нецільове використання об’єкта державної власності, зокрема підвалу 1914 року. Також ідеться про неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення – книжкового складу, корпусу 113.
У міністерстві наголошують на порушенні умов підпункту 4 пункту 3.2 договору від 19.07.2013 № 2 щодо зобов’язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам (натомість передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб).
У МКІП нагадують, що на території Києво-Печерської лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічому монастирю) Української православної церкви.
Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.
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