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Мінкультури внесло в "чорний список" ще 14 російських акторів: хто туди потрапив

Мінкультури внесло в "чорний список" ще 14 російських акторів: хто туди потрапив

Україна молода

Вони несуть загрозу нацбезпеці.

Міністерство культури і інформаційної політики внесло 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту. 

У списку опинилися: 

  • Сергій Гарусов;
  • Максим Дахненко;
  • Марина Денисова;
  • Володимир Ільїн;
  • Олексій Кравченко;
  • Євген Кузьмін;
  • Олександр Марушев;
  • Андрій Терентьєв;
  • Микита Терентьєв;
  • Світлана Терентьєва;
  • Гліб Темнов;
  • Олексій Червяков;
  • Олена Чижова;
  • Андрій Шаповал.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких діють обмеження. У списку майже шість тисяч записів: майже чотири тисячі - фізичних осіб та майже дві тисячі - з юридичними.

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