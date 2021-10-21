Мінкультури внесло в "чорний список" ще 14 російських акторів: хто туди потрапив

Вони несуть загрозу нацбезпеці.
Міністерство культури і інформаційної політики внесло 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
У списку опинилися:
- Сергій Гарусов;
- Максим Дахненко;
- Марина Денисова;
- Володимир Ільїн;
- Олексій Кравченко;
- Євген Кузьмін;
- Олександр Марушев;
- Андрій Терентьєв;
- Микита Терентьєв;
- Світлана Терентьєва;
- Гліб Темнов;
- Олексій Червяков;
- Олена Чижова;
- Андрій Шаповал.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких діють обмеження. У списку майже шість тисяч записів: майже чотири тисячі - фізичних осіб та майже дві тисячі - з юридичними.
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