Мінкультури внесло в "чорний список" ще 14 російських акторів: хто туди потрапив

Мінкультури внесло в "чорний список" ще 14 російських акторів: хто туди потрапив

Вони несуть загрозу нацбезпеці.

Міністерство культури і інформаційної політики внесло 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

У списку опинилися:

Сергій Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Володимир Ільїн;

Олексій Кравченко;

Євген Кузьмін;

Олександр Марушев;

Андрій Терентьєв;

Микита Терентьєв;

Світлана Терентьєва;

Гліб Темнов;

Олексій Червяков;

Олена Чижова;

Андрій Шаповал.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких діють обмеження. У списку майже шість тисяч записів: майже чотири тисячі - фізичних осіб та майже дві тисячі - з юридичними.

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