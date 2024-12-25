Міноборони автоматично продовжить бронювання після кібератаки, але не всім: деталі

За словами Черногоренко, йдеться про бронювання, які були чинними станом на 19 грудня.

Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити вже надані бронювання від мобілізації на один місяць. Проте у Міноборони уточнили, що це стосується не всіх громадян, у яких було бронювання.

Деталі уточнила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Кабінет міністрів вчора ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року", – пояснила Черногоренко.

Вона підтвердила, що це ріішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через російську кібератаку.

Заступниця міністра пояснила, що якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

"В строк до 27 грудня, для всіх військовозобовʼязаних, які бачать своє бронювання в Резерв + ТА підпадають під дію Постанови, ми продовжимо бронювання автоматично", – підсумувала Катерина Черногоренко.

Раніше повідомлялось, що уряд розширив перелік професій, які підлягають бронюванню.

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