Міноборони Британії опублікувало мапу ймовірного нападу РФ: які міста України можуть першими потрапити під удар

Міноборони Британії опублікувало мапу ймовірного нападу РФ: які міста України можуть першими потрапити під удар

У Міноборони Британії вважають, що Росія може напасти на Україну раптово.

В Міністерстві оборони Великої Британії не бачать явних ознак відведення російських військ від українських кордонів та опублікували мапу ймовірного широкомасштабного нападу.

Відповідне відео з мапою можливого нападу розмістили на офіційній сторінці Міноборони Британії у четвер, 17 лютого.

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"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність, яка може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.

Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи:

На першому етапі російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.

російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні. На другому етапі війська РФ підуть на Одесу і рушать повз Умань на Захід.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.



Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

Варто зазначити, що ситуація в Україні, яка нині відбуважться, свідчить про підготовку до нападу, так вважають західні лідери. Вони повідомляють, що попри заяви Росії про відведення військ на кордоні з Україною, їхня кількість навпаки зростає. Посилаючись на джерела в Білому домі, американська преса пише про додаткові сім тисяч військових.

Тим часом Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхніми даними, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

Президент США Джо Байден вважає що Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів, незважаючи на заяву Кремля про виведення військ. У США є всі підстави вважати, що Росія "бере участь в операції під фальшивим прапором", тобто намагається вчинити ескалацію і звинуватити у ній Київ, щоб виправдати вторгнення.

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