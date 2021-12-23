Міноборони до кінця року опублікує інструкцію, як жінкам стати на військовий облік

Міноборони до кінця року опублікує інструкцію, як жінкам стати на військовий облік

Жінки зможуть надіслати необхідні документи в режимі онлайн.

До Нового року в Україні розроблять алгоритм, за яким жінки зможуть ставати на військовий облік.

Про це попередила радниця голови Міноборони Наталія Воронкова, передає "Громадське радіо".

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З її слів, алгоритм та докладна інструкція, як стати жінкам на військовий облік, будуть опубліковані на сайті профільного міністерства чи військкоматів.

Наталя Воронкова зазначила, що найближчим часом зв'яжеться з кількома військовими комісаріатами та уточнить, чи є в них план дій після набуття чинності указом Міноборони.

Вона також зазначила, що жінки зможуть стати на обов'язковий військовий облік в режимі онлайн, відправивши необхідний пакет документів.

"Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи це буде можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — підсумувала вона.

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Нагадаємо, 17 грудня набув чинності указ Міноборони, за яким жінки мають ставати на військовий облік. Зокрема, документ передбачає розширення списку спеціальностей, після здобуття якої жінок беруть на військовий облік у військкоматах.

На військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Роботодавець повинен проконтролювати наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - не лише у чоловіків, але і в жінок. За приймання на роботу працівника без перебування на обліку передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки - від 5100 до 8500 грн.

В указі Міноборони сказано, що до військової служби придатними вважаються жінки віком від 18 до 60 років.

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