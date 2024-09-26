Міноборони хоче дозволити військовий облік онлайн: чи потрібно буде проходити ВЛК

Міноборони пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію.

У Міністерстві оборони вже розроблено відповідний законопроєкт, передає пресслужба відомства.

Планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

Громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу – безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Читайте також:

Мобілізація в Європі! Третина громадян не готова боронити свої країни!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.