"Міноборони не купує г*вно і тряпки для своїх воїнів": у Резнікова відповіли на претензії щодо БПЛА

У Міноборони України відповіли на претензії волонтерки Марії Берлінської, яка заявила про пасивність оборонного відомства в питанні виробництва та закупівлі дронів для ЗСУ.

Радник міністра оборони Олександр Дмітрієв заявив, що Міноборони купує зрілі рішення на роки. Для незрілих рішень серед БПЛА є Мінцифри і його проєкт "Армія дронів".

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

"Проблема не в грошах. Ми стикаємось із виробничою спроможністю. На сьогодні ми хочемо купити більше, ніж може дати ринок", – каже радник Резнікова.

Дмітрієв просить оцінювати "суспільний результат", адже Мінстратегпром фінансує розвиток виробництва, Мінцифри фінансує RnD, а Міноборони купує зрілі рішення.

"Міноборони не буде купувати г*вно і тряпки для своїх воїнів", - наголосив Олександр Дмітрієв.

За його слвоами, міністр оборони Резніков "особисто розв'язує питання зрілих стабільних рішень у сегменті БПЛА".

"Коли ми зможемо забезпечити пілотну групу одним і тим самим зразком і не будемо її перенавчати кожного разу – це системні рішення. Ми переможемо системними рішеннями", - наголосив радник Резнікова.

Дмітрієв переконаний, що Україні потрібно перемагати в якості.

"Ми не росіяни. Ми не маємо витрачати ресурс на рішення, які нам не дають переваги. Нам потрібно перемагати в якості. Меншим ресурсом більше результату – це перевага. З рівним ресурсом той самий результат – це не перевага, це мірятись одним місцем", - сказав Дмітрієв.

Нагадаємо, волонтерка та аеророзвідниця Марія Берлінська заявила, що потреба фронту в дронах була закрита менш ніж на 10%. Водночас в інформпросторі з'явилися відомості про те, що начебто Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення не замовляло в Укроборонпромі жодного БпЛА-камікадзе.

"Зараз є певний рух з боку держави. Але потрібно розуміти, що на війні потрібні сотні тисяч дронів щомісяця (розвідувальних, камікадзе – Ред.). На жаль, зараз ми говоримо не про сотні тисяч, а лише про тисячі. Цього критично недостатньо. За день може бути втрачено 100 і більше різних апаратів", – сказала Марія Берлінська.

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