Міноборони перевірить військову академію Сагайдачного на зв'язок з націоналістами: що сталося

Міноборони перевірить військову академію Сагайдачного на зв'язок з націоналістами: що сталося

Доповідь про нібито зв'язок українських військових з націоналістичною організацією опублікували у США.

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перевірять про нібито зв’язок з націоналістами. Йдеться про організацію Centuria.

Відповідне доручення дав міністр оборони Андрій Таран військовій службі правопорядку ЗСУ.

"Провести службову перевірку достовірності інформації про можливі зв'язки військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з організацією Centuria", — сказано в повідомленні.

За результатами службової перевірки, у разі наявності підстав, доручено поінформувати правоохоронні органи.

Про що йдеться?

Американський Інститут Джорджа Вашингтона опублікував доповідь про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправої організації Centuria. Члени організації начебто є прихильниками "європейского традиціоналізму" і хочуть "перебудувати армію країни відповідно до правої ідеології".

У доповіді зазначається, що українські військові, які є членами Centuria, отримали доступ до західних військових навчальних закладів. Члени організації начебто контактували з військовими інструкторами зі Сполучених Штатів в Україні і з курсантами військових академій США і Франції

Автор доповіді — Олексій Кузьменко, український журналіст, який працює в США.

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