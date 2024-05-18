Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися

Тестування поки відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Міністерство оборони запускає тестування електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це передає пресслужба Міноборони.

Черга запрацює вже від завтра, 19 травня. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Згодом Міноборони обіцяє підключити до сервісу більшу кількість ТЦК.

Повний перелік тут доступних наразі ТЦК та СП за посиланням.

Як записатись до е-черги:

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Введіть ваші персональні дані для запису. Підтвердіть номер телефону. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

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