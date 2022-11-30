Міноборони призначило нового гендиректора та керівництво "Мотор Січі" після арешту Богуслаєва

Богуслаєв перебуває під вартою через підозру у співпраці з країною-агресором

Міністерство оборони призначило нового гендиректора запорізького заводу "Мотор Січ". Ним став Олексій Нікіфоров.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі", - сказано у заяві.

За наказом міністра оборони України Олексія Резнікова генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров. Перед цим очільник Міноборони припинив повноваження та звільнив з посади президента акціонерного товариства В'ячеслава Богуслаєва, підозрюваного у співпраці із Росією.

Обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, Служба безпеки України 22 жовтня затримала гендиректора підприємства "Мотор Січ" Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності. За інформацією СБУ, Богуслаєв навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з країною-агресоркою РФ.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їх обох підозрюють у роботі на Росію.

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