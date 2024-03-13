Міноборони про мобілізацію: скільки треба людей і чому не призивають поліцію і СБУ

У Міністерстві оборони розповіли виданню Financial Times про процес мобілізації Україні та пробеми, які виникають.

Українці розуміють, що свою країну треба захищати

Журналісти запитали, що "людям і бізнесу не зрозуміло, чому Генштаб не може використати ті резерви, які у них вже є, і чому потрібно мобілізувати 400-500 тисяч?

"Ми категорично проти узагальнень, які визначають ставлення всього українського народу на підставі окремих думок чи повідомлень в соціальних медіа. Українці добре розуміють необхідність захищати власну країну", – наголосили у відомстві.

За інформацією МОУ, рекрутингова кампанія до армії, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала, що ніякого загального нерозуміння немає. На майже 8 тисяч відкритих вакансій маємо понад 90 тисяч заявок.

Кількість мобілізованих

В Міноборони відмовилися назвати цифру, скільки мобілізованих потребують Сили оборони. Проте наголосили, що 400-500 тисяч є загальними оцінками.

Чи дійсно 300 тисяч на фронті, а в тилу – 700 тисяч? Чому не мобілізовують СБУ та поліцію?

"Новий законопроєкт пропонує мобілізацію певної частини поліцейських, утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку", – відповіли у Міноборони.

Своєю чергою СБУ має як власні бойові підрозділи, що ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил ворога в його тилу.

"Також Служба безпеки виконує надзвичайно важливу роль у некінетичній протидії російській агресії, боротьбі зі шпіонажем, інформаційній протидії, протистоянні кібер-загрозам, виконуює завдання розвідувального та антитерористичного характеру тощо", – йдеться в повідомленні.

На думку МОУ, заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства.

"Утім, історія доводить, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів. Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", – наголосили у відомстві.

То чому у тилу стільки військових

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"У жодній сучасній війні на фронті не може перебувати більшість військовослужбовців. Логістика, розвідка, забезпечення, планування, командування, операції некінетичного впливу, розробка й модифікація та ремонт озброєння, лікування та реабілітація військових, підготовка та перепідготовка, інформаційний супровід та багато всього іншого – це небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою", – запевняє МОУ.

Водночас, Міноборони проводить аудит підрозділів, який триває.

Раніше повідомлялося, що Комітет ВР відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для ухилянтів, а залишив тільки норму щодо обмеження керування транспортним засобом.

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