Міноборони про обстріли України: Путін так нічого і не зрозумів про спротив українського народу

Росія очікує, що від холоду загинуть тисячі людей. Але у Резнікова кажуть, що Путін досі нічого не зрозумів про спротив українського народу.

У Міністерстві оборони України відреагували на зухвалі обстріли РФ критичної інфраструктури по всій території нашої держави. За повідомленням Міноборони, Російська Федерація таким чином підняла ставки у війні проти України.

Про це йдеться у Твітері Міноборони.

"Одна крилата ракета, запущена Росією по житловому будинку, здатна знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доводить агресор. Але їхньому політичному лідерству цього недостатньо. Ворог підвищив ставку, зруйнувавши напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання. Ворог очікує, що від холоду загинуть тисячі людей. Але про спротив українського народу він так нічого і не зрозумів ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ударами по українській критичній інфраструктурі Путін хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

Своєю чергою, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, пролунала повітряна тривога. Ворог намагався залишити без світла всю Україну. Від ворожих обстрілів постраждали багато областей, зокрема на заході та в центрі України. На, щастя, більшість ворожих ракет вдалося збити, проте деякі з них таки долетіли до своєї цілі. Про ситуацію в областях — в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: