Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію - ЗМІ

Документ передбачає встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Міністерство оборони просить Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на співрозмовника в оборонному парламентському комітеті та на лист міністра оборони Рустема Умєрова до комітету, який є у розпорядженні УП.

У листі зазначається, що Міноборони напрацювало проєкт закону про удосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану.

Серед іншого документ передбачає встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Законопроєкт було направлено на погодження до Генерального штабу Збройних сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Генштаб ЗСУ не підтримав відповідний проєкт закону, аргументуючи тим, що його внесення на розгляд ВР можливе лише за умови накопичення на військовому обліку в ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян на службу до ЗСУ в задовільних обсягах.

"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – йдеться у листі.

Водночас зазначається, що в Міноборони опрацювали два альтернативні варіанти відповідного законопроєкту. Зокрема, пропонується забезпечити військовим, які під час воєнного стану безперервно служили впродовж 36 місяців та протягом цього періоду брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх виконання, не менше 18 місяців:

направлення на реабілітацію до двох місяців, а після її проведення – надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;

надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Також цими альтернативними варіантами пропонується зобов’язати командирів проводити ротації військових, які впродовж 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях.

"Зазначені альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене, просимо відтермінувати строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-ІХ (йдеться про напрацювання законопроєкту щодо умов демобілізації – ред.), до 18 березня 2025 року", – йдеться у листі очільника Міноборони.

Нагадаємо, у Раді зазначили, що визначення термінів служби безпосередньо пов'язане з вирішенням проблеми СЗЧ.

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