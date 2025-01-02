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Міноборони проведе перевірку Сухопутних військ, які відповідають за мобілізацію та підготовку

Міноборони проведе перевірку Сухопутних військ, які відповідають за мобілізацію та підготовку

Сухопутні війська ЗСУ

В результаті перевірки планується запровадити реформи у системі управління та кадрової політики.

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ  – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ”, - заявив він.

За словами міністра, під час перевірки буде зроблено аналіз організаційної структури та повноважень, а також дано оцінку ефективності управлінських процесів. Відбудеться також перевірка на дотримання законодавства.

В результаті перевірки планується запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в командування Сухопутних військ, оптимізувати управлінські процеси та посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

“Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок”, - наголосив Умєров.

Нагадаємо, Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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