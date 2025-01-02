Міноборони проведе перевірку Сухопутних військ, які відповідають за мобілізацію та підготовку

В результаті перевірки планується запровадити реформи у системі управління та кадрової політики.
Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
“Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ”, - заявив він.
За словами міністра, під час перевірки буде зроблено аналіз організаційної структури та повноважень, а також дано оцінку ефективності управлінських процесів. Відбудеться також перевірка на дотримання законодавства.
В результаті перевірки планується запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в командування Сухопутних військ, оптимізувати управлінські процеси та посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.
“Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок”, - наголосив Умєров.
Нагадаємо, Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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