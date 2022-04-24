Міноборони РФ після ракетного удару по Одесі відзвітувало про виведення з ладу міського терміналу із західною зброєю

Міноборони РФ після ракетного удару по Одесі відзвітувало про виведення з ладу міського терміналу із західною зброєю

Російські ракети прилетіли в одеську багатоповерхівку та знищили цілу родину.

Міноборони Росії після обстрілу житлових будинків Одеси повідомило про виведення з ладу міського терміналу із західною зброєю "високоточними ракетами".

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони за ніч 23 квітня.

2Високоточними ракетами великої дальності повітряного базування ВКС Росії виведений з ладу логістичний термінал на військовому аеродромі в районі Одеси, на якому зберігалася велика партія іноземного озброєння від США і європейських країн", – написано у звіті.

Після появи інформації про потрапляння в житлові будинки одеситів і загиблих серед місцевих в результаті атаки в Росії знайшли виправдання.

Кремлівські ЗМІ опублікували однотипні заяви російського військового командування, що, росіяни, мовляв, не цілилися в будинки, а в житлові квартали потрапили уламки ракет, збиті українською ППО.

Однак на знятих місцевими мешканцями кадрах чітко видно, як російська ракета влучає у багатоповерхівку в одному з районів міста. Удар супроводжувався характерним свистом.

Нагадаємо, у момент, коли зійшов вогонь у Єрусалимі, в Одесі загинула тримісячна дівчинка. На фото мама в очікуванні своєї малечі, яка народилася 4 січня, щоб уже 23 квітня загинути разом із красунею мамою та бабусею.

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