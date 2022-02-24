Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України

Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України

Високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ППО, військові аеродроми, авіація Збройних сил України, кажуть у російському відомстві.

Російські військові завдають ударів по військовій інфраструктурі України, заявили в Міноборони РФ.

"Високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ППО, військові аеродроми, авіація Збройних сил України", - заявили у відомстві, передає Інтерфакс-Росія.

У заяві йдеться, що Збройні сили Росії "жодних ракетних авіаційних чи артилерійських ударів по містах України не завдають".

"Громадянському населенню нічого не загрожує", - кажуть у Міноборони РФ.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.