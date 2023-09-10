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У Міноборони РФ заявили про атаку на Крим нібито українськими безпілотниками та десантниками

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Міноборони РФ заявили про атаку на Крим нібито українськими безпілотниками та десантниками

Росіяни заявили про українську атаку на Крим

Росіяни досі мріють про бойову славу.

У ніч проти 10 вересня після атаки на Київ, росіяни заявили, що українські військові нібито влаштували наступальну операцію на тимчасово окупований Кримський півострів.

"Сили ППО" нібито знищили вісім безпілотників над Чорним морем біля Криму", - повідомили у Міноборони РФ.

А також росіянам ввижаються потужні морські операції.

Мовляв, "сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя". Про це також заявили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, патріоти бойкотують "вибори РФ" на півострові.

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Перегляди
570
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