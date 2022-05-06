Міноборони Росії "анонсувало" удари по лікарнях в чотирьох областях України

Міноборони Росії "анонсувало" удари по лікарнях в чотирьох областях України

У четвер ввечері, 5 травня, Міністерство оборони Росії назвало чотири лікарні в Україні, в яких нібито схована військова техніка ЗСУ.

Як відомо, саме таким чином Росія заздалегідь виправдовує свої вогневі атаки по об'єктах цивільної інфраструктури.

Міноборони РФ на своєму порталі перелічило медзаклади в Харкові, Одесі, Слов'янську та Лисичанську, які, як стверджують рашисти, "українська влада використовує у військових цілях". Тож, ймовірно, саме ці об'єкти можуть стати ціллю нових атак окупантів найближчим часом.

Окупанти заявили, що:

в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;

у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;

в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного начебто обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;

у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Внаслідок обстрілу багато поранених і вбитих жінок.

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