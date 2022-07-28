Міноборони Росії збрехало про техніку ЗСУ у Дніпрі, якою виявилися експонати часів Другої світової війни

Міноборони Росії збрехало, що ЗСУ начебто розмістили військову техніку в житлових кварталах та біля дитячих установ Дніпра. Насправді ж там розташований музей з експонатами військової техніки часів Другої світової війни.

Тож виставкові артилерія і бронетехніка там справді є, але вони були розміщені ще 1975 року.

Про це пише The Insider.

Так, начальник російського Національного центру управління обороною, генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що начебто у Дніпрі у школі №23 (проспект Яворницького) українські війська обладнали опорний пункт, а в безпосередній близькості від навчального закладу розмістили артилерію та бронетехніку.

За цією адресою розташований Дніпропетровський національний історичний музей. До його комплексу входить діорама "Битва за Дніпро", а біля будівлі розташована експозиція бойової техніки просто неба.

Експонати вказані на сайті музею. Це 122-міліметрова гаубиця зразка 1910-1930 років, полковий міномет 1938 року, гаубиця М-30 1938 року, зенітні гармати 52-К і 61-К 1939 року, протитанкова гармата ЗІС-21 "Катюша" 1941 року, польова гармата БС-3 1943 року, танки Т-34-85 1943 року і Т-70 1946, пускова установка ЗРК С-125 1961 року.

Тож артилерія і бронетехніка там справді є, проте розмістили її не ЗСУ, а ще радянська армія з ініціативи маршала авіації Володимира Судця. Відповідний наказ підписав міністр оборони СРСР Андрій Гречко 1975 року.

Нагадаємо, напередодні в РФ пригрозили, що держава "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї до України.

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