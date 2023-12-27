Міноборони сертифікували перший "жіночий бронежилет": як він виглядає і що в ньому особливого

Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць.

В Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Бронежилет українського виробництва. Його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", – розповів Олександр Шарко.

Жіночий бронежилет / Фото: Міністерство оборони України

Крім цього, "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Закупівлею "жіночих" бронежилетів займатиметься "Державний оператор тилу".

Жіночий бронежилет / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, випробування жіночого бронежилету відбувалося восени. Засоби індивідуального захисту перевіряли під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяло максимально наблизити умови використання нової "броні" до бойових. Таке дослідне носіння проводили у жовтні вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого випробування. Виробники врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.

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