Міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК: що вона передбачає

Для проходження ВЛК не потрібно буде відвідувати військкомат, це можна буде зробити у цивільних медзакладах.

Міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, більше не потрібно звертатися до ТЦК, адже медогляд можна пройти у зручному місці.

Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за кілька хвилин.

За словами міністра, військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це має гарантувати об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

"Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг". Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, що після змін до положення про ВЛК визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку.

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