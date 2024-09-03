Міноборони спільно з правоохоронцями з'ясовують обставини трагедії у Полтаві – Умеров

Місто та вся Україна переживають страшну трагедію.
Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів та лікарні у Полтаві. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці.
Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров.
"Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору. Мої щирі співчуття родинам загиблих", – зазначив міністр.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по навчальному центру у Полтаві. Попередньо, йдеться про недбалість військових.
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