Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків в Україні

Міноборони запроваджує нову форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.

Про це відомство повідомляє у соціальних мережах.

Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів, які включають: курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної Академії ЗСУ – розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Наступний курс навчання стартує 8 квітня.

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Нагадаємо, що розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію гальмують самі нардепи. На засідання безпекового комітету приходять не більш ніж половина обранців, тоді як правки розглядають лише тоді, коли присутній їхній автор.

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