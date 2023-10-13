Міноборони тестує жіночий бронежилет: як він виглядає (фото, відео)

Жінки однієї з військових частин ЗСУ випробовують дві моделі бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною.

Бронежилети для жінок враховують особливості будови тіла військовослужбовиць.

Про це повідомляє Міноборони.

Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової "броні" до бойових.

У Міноборони кажуть, що Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України проводить таке дослідне носіння вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого випробування. Виробники врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.

Жіночий бронежилет / Фото: Міноборони України

Після завершення "польового" дослідного носіння, виробники проведуть ще й лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у Збройних Силах України. Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту.

Жіночий бронежилет / Фото: Міноборони України

На відео, яке показало Міноборони, на бічних сторонах бронежилету видно демпферні вставки - елементи, яких немає у "чоловічих" моделях "броні". Саме вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

Нагадаємо, ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що у лавах Збройних сил зараз служить 42 тис. жінок-військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями це близько 60 тис. 5 тисяч з них перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

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