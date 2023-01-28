Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників

Міністерство оборони України 2023 року збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України за допомогою українських виробників.

Про це прессдужба Міноборони повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, вітчизняні розробники та виробники БПЛА провели спільну нараду. Було вирішено, що у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд. грн.

"На зустрічі було відзначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії", - йдеться в повідомленні.

У результаті, після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. Зазначається, що 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

"Учасники спільної зустрічі визначили низку завдань та кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції оборонне відомство винесене на обговорення Координаційного штабу за участі Віце-прем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України та Міністра оборони України", - зауважили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний ухвалив рішення про формування в Україні перших у світі ударних рот БПЛА в межах проєкту "Армія дронів".

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