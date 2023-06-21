Міноборони уклало перші договори на постачання продуктів харчування для армії за новою процедурою

Міністерство оборони України за результатами проведених через систему Prozorro торгів станом на 21 червня уклало перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України відповідно до Каталогу.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

У повідомленні вказується, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro.

Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст позовних заяв різний, але здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель.

При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель та задля дотримання принципів транспарентності, Міністерство оборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони.

"Наголошу, всі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю, за що вдячний, зокрема, Антикорупційній Раді, та попри всі ці труднощі, закупівлі тривають, договори підписуються, все відбувається з дотриманням всіх процедур і термінів, визначених законом "Про публічні закупівлі". Жодних затягувань немає. Військо є і буде повністю забезпечене – це наше ключове завдання", — прокоментував заступник міністра оборони України Денис Шарапов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони оприлюднило дані про закупівлю у травні 2022 року кевларових шоломів PASGT по $468 за одиницю. У іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували $132.

Крім того, ми раніше інформували, що Служба безпеки України викрила ще дві масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на харчування українських військових. Сума збитків, завданих Міністерству оборони, становить понад 120 мільйонів гривень.

Читайте також: