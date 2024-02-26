Міноборони України уклало перший контракт з оборонним підприємством Швеції

Погоджений у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає можливість підключитися до поточних шведських закупівель уже зараз.

"Агенція оборонних закупівель" уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Це дасть змогу поліпшити забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Це відбулося під час візиту в Україну міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

"Співпраця з іноземними партнерами - це пріоритет Міноборони, який дасть нам змогу покращити забезпечення Збройних Сил України та зміцнити боєздатність", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у рамках угоди про співпрацю між FMV і Міністерством оборони України, яку було підписано під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Що це дасть Україні

Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова заявила, що шлях у тисячу миль починається з першого кроку і на цьому шляху ще багато проєктів, які Україна має реалізувати в партнерстві з колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних Сил України.

"Але цей перший крок є відповідальним і важливим", - зазначила вона.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу прискорити розвиток власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейський досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення найкращих європейських моделей.

Що кажуть у Швеції

Погоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель уже зараз.

Генеральний директор FMV Горан Мортенссон зі свого боку наголосив, що досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дасть змогу прокласти шлях для багатьох наступних контрактів найближчим часом і зміцнити Збройні сили України.

Нагадаємо, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, який прибув із візитом до нашої країни в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, обговорив майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.