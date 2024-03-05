Міноборони України вперше придбає дрони через систему Prozorro на майже 3 мільярди гривень

Термін постачання дронів - до 31 травня 2024 року.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Очікувана вартість складає майже 3 мільярди гривень без ПДВ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Термін постачання дронів - до 31 травня 2024 року.

"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані територі", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименко.

За інформацією оборонного відомства, закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Вона дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу "чутливу інформацію". Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня:

БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", - зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Нагадаємо, раніше Шмигаль відповів, скільки дронів готова виробляти Україна.

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