Міноборони України вперше придбає дрони через систему Prozorro на майже 3 мільярди гривень

Термін постачання дронів - до 31 травня 2024 року.
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Очікувана вартість складає майже 3 мільярди гривень без ПДВ.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Термін постачання дронів - до 31 травня 2024 року.
"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані територі", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименко.
За інформацією оборонного відомства, закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Вона дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу "чутливу інформацію". Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.
Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня:
- БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
- БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).
"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", - зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Нагадаємо, раніше Шмигаль відповів, скільки дронів готова виробляти Україна.
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