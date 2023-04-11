Міноборони України затвердило склад Громадської антикорупційної ради

У понеділок, 10 квітня, Міністерство оборони України затвердило склад Громадської антикорупційної ради при відомстві.

Відповідний документ підписав міністр оборони Олексій Резніков, інформує пресслужба Міноборони.

"Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року, і згідно з процедурою, яка була розроблена громадською ініціативною робочою групою та зафіксована у п. 18 Положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони", - йдеться в повідомленні.

Відповідна Комісія на своєму засіданні вирішила вважати обраними до складу ради кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування. Тож, членами Ради стали:

Геращенко Олександр Володимирович – ГО “Центр протидії рейдерству та корупції”;

Григорян Артак Володійович – ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

Грушовець Євген Анатолійович – ВГО “Асоціація правників України”;

Кальницький Віталій Володимирович – ГО “Антикорупційна сокира”;

Кривошея Геннадій Григорович – ГО “Разом проти корупції”;

Масюк Віталій Володимирович – ГО “Нова чесна Україна”;

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – ГО “Сорорітас“;

Оджиковський Віталій Олегович – ВГО “Асоціація правників України”;

Остапенко Дмитро Миколайович – ВГО “Асоціація правників України”;

Піонтковський Костянтин Анатолійович – ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

Прудковських Віктор Вячеславович – ГО “Антикорупційна сокира”;

Свірко Олег Станіславович – ГО “Сорорітас”;

Трегуб Олена Миколаївна – ГО“Незалежна антикорупційна комісія”;

Шуба Анастасія Вадимівна – ГО “Антикорупційна сокира”;

Ярова Богдана Едуардівна – ГО “Сорорітас”.

Установче засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться після узгодження дати.

Нагадаємо, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про конфіскацію активів російського депутата Леоніда Бабашова на підставі закону України "Про санкції".