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Міноборони відреагувало на повістку журналісту, який розслідував статки топпосадовця СБУ

Міноборони відреагувало на повістку журналісту, який розслідував статки топпосадовця СБУ

Мобілізація в Україні. Колаж / Фото: ТСН.ua

Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ та СБУ розбирається в ситуації.

В Міністерстві оборони вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів, зокрема через маніпуляції із повістками. 

Так в оборонному відомстві прокоментували спробу працівників ТЦК вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату, який провів гучне розслідування щодо мільйонних статків начальника кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, повідомляє РБК-Україна. 

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - йдеться в коментарі Міноборони.

Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Нагадаємо, 1 квітня журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники Солом'янського ТЦК та СП намагалися вручити повістку у торговому центрі Києва. При цьому до нього підійшли цілеспрямовано і звернулися на імʼя та прізвище.

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