Міноборони відсторонили посадовця, який знімався у російських пропагандистських шоу

Учасник російських пропагандистських шоу Руслан Ригованов отримав посаду у Міністерстві оборони України. За три дні його відсторонили.

Міноборони України 28 червня призначило Руслана Ригованова тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення. Однак зняли його з посади через появу "інформації контраверсійного роду".

Про це повідомили у Міноборони.

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені", - йдеться в повідомленні.

Так, у Мережі шириться інформація, що Ригованов активно брав участь у російських пропагандистських шоу під час війни в Україні. Зокрема, про це повідомляв український громадський діяч Сергій Стерненко.

Руслан Ригованов брав участь у російських пропагандистських шоу

Руслан Ригованов брав участь у російських пропагандистських шоу

Деталі перевірки у Міноборони обіцяють оприлюднити вже незабаром.

Нагадаємо, таке невдоволення громадськості призначеними на посаду особами відбувається не вперше. Так, 30 червня стало відомо, що Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Однак активісти та громадські організації звинувачують думу в тому, що вона має звʼязки з особами, яких підозрюють у державній зраді та звʼязках з Росією. Також серед претензій до Думи відзначається, що вона не має досвіду роботи з кримінальною юстицією.

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