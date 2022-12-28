Міноборони відзначило нагородою Concord Fintech Solutions за багатомільйонну допомогу ЗСУ

84,9 млн грн українська фінтех-екосистема Concord Fintech Solutions (CFS) направила на потреби української армії та лікарень від лютого цього року.

Компанія регулярно виділяє з цією метою значну частину свого прибутку. Деякі місяці йшлося про половину прибутку, повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Також до збору пожертв були залучені клієнти та партнери фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions (CFS).

Зокрема, ЗСУ отримали два БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, акумулятори, екіпірування, будівельні матеріали, радіокеровані комплекси «Чаклун» тощо.

Основні суми благодійних внесків роблять банки ConcordBank та NEOBANK, які є юнітами CFS. Допомога йшла на запити полку спецпризначення «Сафарі» Національної поліції України, батальйону спеціального призначення «Донбас» в/ч 3035, Центрального територіального управління Національної гвардії України, української аеророзвідки та інших підрозділів.

Міністерство оборони України відзначило співзасновницю Concord Fintech Solutions Олену Сусідку медаллю "За сприяння Збройним Силам України".

До складу фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions входять цифровий банк NEOBANK, ConcordBank, процесинговий центр ProCard, платіжний сервіс ConcordPay, IT-компанія MustPay та Біржа Благодійності «ДоброДій».