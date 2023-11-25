Міноборони виявило на своїх складах “золоту знахідку”: що про це відомо

Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року потрапило сім російських ракет.

Міністерство оборони до кінця року розраховує передати до Національного банку України понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 млн грн.

Про це повідомив Forbes Олег Коваль, начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.

Золото закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ, повідомив Коваль. Закупівля передбачалася нормативними документами міністерства та здійснювалася до 2013 року. Після того заявок на закупівлю не надходило, зазначив він.

У 2017 році Командування Медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало цінний метал в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства. Йдеться про понад 1,4 кг золота.

Метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в той не потрапило сім російських ракет. “Ніхто не хотів братися за його передачу [НБУ] тому, що вбачали у цьому ризики”, — пояснив Коваль. Внаслідок обстрілу, приміщення де зберігалось золото – не постраждало, зазначив він.

Зараз Управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал, здійснив афіляж та переплавив його в золотовалютні резерви. Попередньо його вартість оцінили в 3,5 млн грн, повідомив Коваль.

80% виручених коштів Міноборони планує спрямувати до держбюджету, ще 20% — на спеціальний фонд Міноборони, кошти з якого будуть розподілені на програми фінансової програми відомства.

Всього на обліку Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна зараз перебуває близько 541 т елементів брухту з вмістом дорогоцінних металів, повідомив Коваль.

Міністерство розіслало запити по медичних установах військових частин з проханням порахувати запаси дорогоцінних металів, щоб у подальшому передати їх до Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.

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