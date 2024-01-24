Міноборони внесло до Ради доопрацьований проєкт про мобілізацію: що змінилося - ЗМІ

Міністерство оборони України внесло до Ради доопрацьований проєкт закону про зміни під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За даними джерела, доопрацьований законопроєкт згодом розглядатиме Верховна Рада, втім, дати наразі немає.

Станом на 16:16 на сайті парламенту тексту із оновленими змінами на сайті немає.

Нагадаємо, попередній проєкт про зміни у мобілізації викликав суспільний резонанс, через що він був відправлений на доопрацювання.

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Текст оновленого проєкту про мобілізацію

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цими вихідними, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber