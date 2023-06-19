Міноборони закуповувало кевларові шоломи за завищеними цінами – розслідування

За закупівлі відповідали вже звільнені чиновники, які зараз перебувають у СІЗО і мають підозри від СБУ за закупівлі бронежилетів.

Міністерство оборони оприлюднило дані про закупівлю у травні 2022 року кевларових шоломів PASGT по $468 за одиницю. У іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували $132.

Про це йдеться у розслідуванні "Наші Гроші".

Як повідомили журналісти, цивільні установи також купують ці шоломи, проте значно дешевше. Наприклад, Тростянецька міська рада Сумської області купила їх по 9 900 гривень, тобто близько $270. А виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 9 000 гривень, або $250.

Міноборони закуповувало кевларові шоломи з чотирикратною різницею в ціні. Фото: Наші Гроші.

"Закон про прозорість незбройних закупівель передбачає, що назва постачальника закривається від оприлюднення. Щоб це не створювало ризики того, що окупанти або завдадуть удару по потужностям постачальника, або перешкоджатимуть йому за кордоном. Тому невідомо хто продав Міноборони шоломи по таким дико різним цінам", - пишуть журналісти.

Але відомо, що за ці закупівлі відповідали ексзаступник Міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель МО Богдан Хмельницький. Вони вже звільнені і перебувають у СІЗО і мають підозри від СБУ за закупівлі бронежилетів у березні минулого року по завищеній учетверо ціні. Саме вони до початку 2023 року були головними виконавцями у сфері незбройних закупівель міністерства.

За даними слідчих, Шаповалов і Хмельницький у березні 2022 року здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки. Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Тобто Міноборони купило бронежилети по 44 тисячі гривень, а за даними СБУ вони коштували менше 9 тисяч гривень. До того ж вони не відповідали заявленому класу захисту IV.

Нагадаємо, СБУ 3 лютого повідомила, що працівники спецслужби викрила ще дві масштабні схеми розкрадання держкоштів, виділених на харчування для бійців ЗСУ. Сума завданих Міноборони збитків становить понад 120 млн грн.

Днем раніше ДБР затримало злочинну групу з 5 осіб, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, вони постачали для Міноборони яйця за завищеними цінами.

Окрім того, 2 лютого суд арештував ексдиректора Департаменту держазакупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції у справі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

Читайте також: