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Міноборони замовило 7 тисяч обкладинок за 20 млн грн: деталі тендеру

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Міноборони замовило 7 тисяч обкладинок за 20 млн грн: деталі тендеру

Скандальні закупівлі у Міноборони / Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Одна обкладинка могла коштувати близько 2,9 тисячі гривень.

Міністерство оборони України замовило 7 тисяч обкладинок за 20 млн 376 тисяч 954 гривні.

Про це свідчать дані тендеру, опублікованому на ProZorro.

Зазначається, що це обкладинки “особової справи осіб молодшого і старшого офіцерського складу, а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу”. 

Учасників у тендері було двоє — КП “ЖККГВ “Полісся” ЖОР” та ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ", яка і стала переможцем.

Таким чином, одна обкладинка могла коштувати близько 2,9 тисячі гривень. 31 жовтня був кінцевим терміном подання пропозицій на тендер.

© ProZorro
Фото: ProZorro

Нагадаємо, на початку серпня український журналіст Юрій Ніколов опублікував у виданні ZN.UA розслідування про те, що ціна війських курток, закуплених Міноборони 2022 року, зросла утричі під час доправлення до України. 

За його інформацією, дорогою з Туреччини до України куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні". Відповідно, вони вже коштували не 29, а 86 дол. за штуку.

Своєю чергою тодішній міністр оборони Резніков заявив, що ці закиди не відповідають дійсності і назвав журналіста "маніпулятором.

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Дата публікації
Перегляди
4479
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