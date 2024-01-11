Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць: фото

Жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками, які допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки.

Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп – 3000".

Про це повідомляє Міністерство оборони України 11 січня.

"Якщо у першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Жіночий бронежилет має такі самі балістичні характеристики, як і чоловічий.

Випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів

Вага бронежилету – від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" — 5000 комплектів за місяць", – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Вага бронежилету – від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації

Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

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