Міноборони звернулося до українців з проханням не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами

Міноборони звернулося до українців з проханням не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами

Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати.

Міністр оборони України звернувся до громадян з проханням не поширювати, не розміщувати та не коментувати дописи про надання зброї ЗСУ з-за кордону.

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Про це йдеться у його дописі у фейсбук.

"Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни. У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат", - написав Резніков.

Він додав, що це може ускладнити отримання додаткових спроможностей ЗСУ, які вона просто повинна отримати, а внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли б уникнути

"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподівають на розуміння", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, що 8 березня, транспортний літак KC-767 вилетів із військової бази Комакі Сил Повітряної самооборони в центральній Японії до Польщі із вантажем оборонного призначення для української армії, яка чинить опір російській агресії.