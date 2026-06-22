Міноборони оголосило про "закриття сезону" в Криму: які стратегічні об'єкти РФ знищено за останні дні

Вибухи у Криму / © Міністерство оборони України

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Для російських окупантів та нелегальних туристів у тимчасово окупованому Криму літній сезон остаточно завершився під ударами українських Сил оборони.

У Міністерстві оборони України дали чіткий натяк на те, що півострів стає абсолютно небезпечним для загарбників, та звітували про масштабні втрати ворога за останні дні.

«Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів — несприятливий», — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

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Справжній «камнепад» для російської ППО

За інформацією Міноборони, лише за останні кілька діб українські військові здійснили серію високоточних ударів по ключових елементах протиповітряної оборони та радіолокаційного стеження ворога. На півострові було успішно уражено:

зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир»;

сучасні зенітні ракетні комплекси С-400;

радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста», які відповідали за контроль повітряного простору.

Удар по забезпеченню військ РФ

Окрім ППО, Сили оборони системно перекривають загарбникам «кисень» у питанні палива та енергетики. Під вогневе ураження потрапили важливі логістичні вузли:

велика ворожа нафтобаза;

газові компресорні станції, які забезпечували роботу внутрішньої інфраструктури окупантів.

Військові аналітики зазначають, що така зачистка протиповітряного купола та паливної системи Криму свідчить про підготовку до ще масованіших далекобійних ударів по військових об’єктах РФ.

Ми раніше повідомляли про те, що Україна останнім часом посилила удари по окупованому росіянами Криму. Це спричинило проблеми з логістикою противника, паливну кризу, перебої зі світлом та паніку серед росіян. Російські військові починають евакуацію своїх сімей із півострова.

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