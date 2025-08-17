Міноборони спростило закупівлі техніки для бойових бригад: що змінилось

Міноборони

Міністерство оборони України планує закупівлю пікапів, квадроциклів та іншої спеціалізованої техніки для бойових бригад коштом прямого фінансування.

Про це повідомив речник відомства Орест Дрималовський у YouTube.

«Бойовим бригадам збільшено фінансування і спрощено процедуру закупівлі вживених пікапів, а нагородження воїнів за бойові заслуги максимально пришвидшено на розгляд від 8 до 16 днів. Це головні події тижня від Міністерства оборони України. Вітаю вас! Міноборони запускає закупівлі пікапів, квадроциклів та іншої техніки за кошти прямого фінансування бойовим бригадам», — сказав Дрималовський.

Він уточнив, що тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживені пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою. «Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість. Закупівлі будуть здійснюватись за наявності штатно-табельної потреби», — зазначив речник.

За його словами, бойові бригади ЗСУ отримуватимуть 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях. Обсяг фінансування зростатиме залежно від кількості таких батальйонів, що дозволить придбавати додаткові дрони, транспорт та інше необхідне обладнання.

Дрималовський повідомив також про результати роботи системи DotChain Defense: «Перша тисяча FPV-дронів вже доставлена військовим на Донеччину, Запоріжжя, Харківщину та Херсонщину. За перші два тижні роботи маркетплейсу 12 бригад сформували 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів. Загальна вартість — понад 245 мільйонів гривень».

Міністерство оборони продовжує працювати над скороченням часу між замовленням та доставкою техніки. «Один з найкращих результатів на сьогодні — доставка за шість днів. Триває робота над масштабуванням цієї системи», — додав Дрималовський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм подання та розгляду матеріалів, що дозволило скоротити час оформлення документів для нагородження військових.