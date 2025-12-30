Міноборони тестує нову послугу в “Резерв+”: як долучитися і що це дає

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

Стати на військовий облік в Україні невдовзі можна буде без візиту до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нової функції в застосунку «Резерв+», яка дозволяє пройти процедуру дистанційно, уникаючи черг і паперової тяганини.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За інформацією оборонного відомства, нова послуга покликана радикально зменшити бюрократичне навантаження на громадян і спростити роботу ТЦК та СП.

«Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно, без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур», — зазначають у Міноборони.

Хто може стати на облік онлайн

Наразі функція доступна для чоловіків, які ще не перебувають на обліку та належать до таких категорій:

Підлітки , яким 2026-го виповнюється 17 років;

Чоловіки віком від 25 до 59 років, які з певних причин ще не стоять на обліку.

У Мінобороні зазначили, що чоловіки віком від 18 до 24 років, а також жінки, які мають стати на облік за фахом, на етапі тестування цією функцією скористатися не зможуть — їм усе ще необхідно звертатися до ТЦК особисто.

Як долучитися до тестування

Процес подання заявки максимально спрощений:

Потрібно заповнити реєстраційну форму на участь. Дочекатися офіційного запрошення на електронну пошту. Оновити «Резерв+» до останньої версії та дотримуватися інструкцій усередині програми. Після успішної реєстрації користувач отримує цифровий документ Резерв ID.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запускає нову систему цифрового супроводу військовозобов’язаних — «Чекін мобілізованого». Проєкт передбачає повний трекінг кожного кроку мобілізаційного процесу, що дозволить цифровізувати шлях від отримання повістки до прибуття на службу.

Раніше ми писали, що в мобільному застосунку «Резерв+» з’являться сповіщення про відправлення повісток.