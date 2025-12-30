- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 813
- Час на прочитання
- 2 хв
Міноборони тестує нову послугу в “Резерв+”: як долучитися і що це дає
Міноборони запускає онлайн-постановку на військовий облік у «Резерв+».
Стати на військовий облік в Україні невдовзі можна буде без візиту до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нової функції в застосунку «Резерв+», яка дозволяє пройти процедуру дистанційно, уникаючи черг і паперової тяганини.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
За інформацією оборонного відомства, нова послуга покликана радикально зменшити бюрократичне навантаження на громадян і спростити роботу ТЦК та СП.
«Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно, без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур», — зазначають у Міноборони.
Хто може стати на облік онлайн
Наразі функція доступна для чоловіків, які ще не перебувають на обліку та належать до таких категорій:
Підлітки, яким 2026-го виповнюється 17 років;
Чоловіки віком від 25 до 59 років, які з певних причин ще не стоять на обліку.
У Мінобороні зазначили, що чоловіки віком від 18 до 24 років, а також жінки, які мають стати на облік за фахом, на етапі тестування цією функцією скористатися не зможуть — їм усе ще необхідно звертатися до ТЦК особисто.
Як долучитися до тестування
Процес подання заявки максимально спрощений:
Потрібно заповнити реєстраційну форму на участь.
Дочекатися офіційного запрошення на електронну пошту.
Оновити «Резерв+» до останньої версії та дотримуватися інструкцій усередині програми.
Після успішної реєстрації користувач отримує цифровий документ Резерв ID.
Нагадаємо, Міністерство оборони України запускає нову систему цифрового супроводу військовозобов’язаних — «Чекін мобілізованого». Проєкт передбачає повний трекінг кожного кроку мобілізаційного процесу, що дозволить цифровізувати шлях від отримання повістки до прибуття на службу.
Раніше ми писали, що в мобільному застосунку «Резерв+» з’являться сповіщення про відправлення повісток.